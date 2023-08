De inschrijfkosten voor de Pieter Ride zijn er om de deelnemers een op en top verzorgde uitdaging te geven. Daarnaast is het doel om gezamenlijk donaties voor Fonds Gehandicaptensport op te halen. Met dit bedrag kunnen we bijvoorbeeld unieke sporters blij maken met een handbike of ligfiets. Want fietsen willen we toch allemaal!

We vragen dan ook aan elke deelnemer om donaties te werven via het persoonlijke donatieprofiel. Hier aan te maken. Het is geen verplichting maar elke bijdrage wordt enorm gewaardeerd! Weet je voor 6 augustus meer dan € 100 aan donaties op te halen dan personaliseren we je wielershirt en wielerbody!

Als het startschot gaat, moet iedereen een even grote kans hebben om te winnen. Maar niet iedereen heeft een eerlijke kans om aan de start te komen. Zo zijn de kosten voor sporthulpmiddelen vele malen hoger en zijn er in Nederland veel minder sportmogelijkheden en faciliteiten voor mensen met een beperking. Er zijn namelijk 1,7 miljoen mensen met een beperking die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Wij vinden dat iedereen sport moet kunnen beleven en beoefenen. Ongeacht een handicap.