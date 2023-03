Vier het ‘Italiaanse Wielrennen’ en fiets mee in de Gran Fondo Rosa Toertocht. Maak deel uit van de grootste Italiaanse toertocht van Nederland!

Rij op 21 mei 2023 mee in dé klassieke Italiaanse toertocht van Nederland. De routes gaan over delen van het parcours van de Giro etappes in Gelderland.

Ook in 2023 weer in een bijzondere GF Rosa trui! Een collectors item voor alle tifosi! Schrijf in vóór 1 april en kies één van de 2023 designs!

Schrijf in vóór 1 april en ontvang tevens 50% korting op deelname aan de 1K Ride Klimtoertocht op 26 augustus + gratis lidmaatschap tot 1 juni van het nieuwe wielerplatform STRADE.